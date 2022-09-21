Фото: Елена РАКОВА.

В Брянске тепло пришло в 2 498 домов из 2 567. Из 340 котельных запустили 337. Отопительный сезон стартовал неделю назад, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Также во вторник, 20 сентября, тепло получили 100% учреждений образования и здравоохранения. Однако еще не запустили котельную по улице 2-я Почепская, 36А. Она отапливает два общежития и одно федеральное ведомство. В настоящее время ведут процедуру передачи котельной из муниципальной собственности в ведение ГУП «Брянсккоммунэнерго».

Кроме того, сейчас тепло не подает ведомственная котельная по улице Олега Кошевого, 23А. С собственником проводят работу с привлечением прокуратуры.

По нормативным документам, с момента запуска котельных пуско-наладочные работы внутридомовых систем отопления могут проводиться не больше, чем в течение 14 дней.