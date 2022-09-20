Брянец задолжал восьмилетнему сыну 60 тысяч рублей алиментов. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Во время проверки по обращению жительницы Стародубского района по данному вопросу, установили, что мужчина больше полугода уклонялся от уплаты алиментов в размере ¼ части всех видов заработка. Мужчина имеет постоянное место жительства и заработок, но при этом не выплачивал алименты. Из-за чего сложилась задолженность.

Прокуратура района потребовала орган принудительного исполнения принять меры к полному и своевременному взысканию алиментов.

- В пользу матери ребенка на содержание несовершеннолетнего мальчика взыскали задолженность по алиментам в размере больше 60 тысяч рублей, - говорят в надзорном ведомстве. – А также обратили взыскание на заработную плату должника для ежемесячного удержания алиментов.