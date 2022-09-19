В Брянской области за подлог и взятку осудили инспектора ДПС. Выгоничский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего мужчины. Он, будучи инспектором ДПС, внес в официальные документы заведомо ложные сведения из корыстной заинтересованности и в последующем получил за данное деяние взятку. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что инспектор ДПС, находясь при исполнении служебных обязанностей, остановил несовершеннолетнего, управляющего мопедом без водительского удостоверения. Для привлечения к административной ответственности за это правонарушение вызвали отца подростка. Инспектор и отец договорились, что последний даст семь тысяч рублей за то, чтобы избежать административной ответственности. А ведь штраф за передачу транспортного средства лицу, не имеющего права на управление транспортным средством, составляет 30 тысяч рублей. Автоинспектор взял деньги и внес в протокол иное правонарушение, за которое предусмотрен меньший штраф.

- Суд оштрафовал автоинспектора на 50 тысяч рублей, - говорят в надзорном ведомстве. – Его также на два года лишили права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти. Приговор не вступил в законную силу.