Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянском районе при столкновении двух легковушек пострадали трое человек. ДТП произошло в воскресенье, 18 сентября, около часа дня на 133 километре дороги Орел-Брянск-Смоленск – граница с Республикой Беларусь. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 42-летняя автомобилистка за рулем машины «Тойота Ярис» ехала со стороны Брянска. Она поворачивала налево в сторону поселка Толмачево и не уступила дорогу автомобилю «Ауди А6», которым управлял 32-летний мужчина. Он ехал со стороны Смоленска в сторону Брянска. Произошло столкновение.

- В ДТП 49-летняя пассажирка автомобиля «Тойота Ярис» получила черепно-мозговую травму, субарахноидальное кровоизлияние, контузионные изменения легких, - говорят в Госавтоинспекции. – Ее госпитализировали. 62-летний пассажир этого же автомобиля сломал правую ключицу. А 32-летний водитель «Ауди А6» получил ссадину правого предплечья, ушиб головы. Им назначили лечение и отпустили домой.