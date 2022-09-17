В Брянске 17 сентября на время кросса изменят схему движения автобусов

Фото: "Брянский автобус", vk.com.

В Брянске 17 сентября на время проведения "Кросса наций" изменят схему движения автобусов. Об этом сообщаю ВКонтатке в сообществе «Брянский автобус».

С 11.00 до 15 .00 перекроют движение транспорта по проспекту Ленина и улице Дуки.

В это время автобус ;48 будет ходить по улице Советской мимо Самолёта и автовокзала до площади Партизан. Автобус № 25 доедет до БГУ, затем отправится мимо первого лицея, Самолёта и автовокзала (по улице Пересвета».

Автобус №37 доставит горожан до автовокзала и сквера Комсомольского.

Также в этот день сократят маршруты автобусов №5А и № 37.