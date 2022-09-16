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Общество16 сентября 2022 12:41

В Дубровском районе ищут заблудившуюся в лесу 67-летнюю Валентину Исхакову

Женщина нуждается в медицинской помощи
Марина АНТОНОВА
Фото: "Лиза Алерт" Брянск".

Фото: "Лиза Алерт" Брянск".

В Дубровском районе ищут пропавшую 67-летнюю Валентину Исхакову. Женщина заблудилась в лесу 15 сентября недалеко от деревни Давыдчи. Она нуждается в медицинской помощи, сообщают в группе "Лиза Алерт" Брянск".

Приметы пропавшей: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, русые волосы, карие глаза. Пенсионерка была одета в красную безрукавку, штаны и куртку камуфляжного цвета, обута - в зеленые резиновые сапоги.

Всем, кто располагает сведениями о пропавшей, просьба позвонить по телефонам 88007005452 (Горячая линия ЛА) или 02, 102 (полиция).