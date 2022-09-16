В Брянске на фасаде 54-й школы открыли мемориальную доску погибшему сержанту Максиму Иванову

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в пятницу, 16 сентября, на фасада школы №54 открыли мемориальную доску в честь погибшего выпускника, сержанта Максима Иванова. На церемонию пришли представители властей, родные и близкие, учителя, росгвардейцы, сообщают в пресс-службе Брянской горадминистрации.

Максим родился 22 июля 1990 года. После окончания школы закончил Военную академию войсковой противовоздушной обороны имени маршала Советского Союза Василевского. С 2018 года служил в отряде специального назначения «Меркурий» Росгвардии города Смоленска.

Максим Иванов в первых дней участвовал в спецоперации на Украине. Его жизнь оборвалась под Луганском. Он закончил ее как герой. Военнослужащего наградили орденом Мужества посмертно.

После митинга юнармейцы выпустили в небо белые шары. Ученики возложили к памятной табличке алые розы и гвоздики.