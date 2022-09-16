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Общество16 сентября 2022 8:50

Двум директорам брянских спортшкол присвоили звания «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации»

Указ подписал президент Владимир Путин
Марина АНТОНОВА

Двум директорам спортивных школ в Брянской области присвоили почетные звания «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации». Соответствующий указ 14 сентября подписал президент Владимир Путин.

Речь идет о директоре Климовской детско-юношеской спортивной школы Андрее Ермаченко и директоре Брянской областной спортивной школы олимпийского резерва «Локомотив» Никоае Козлове.

- Губернатор Брянской области Александр Богомаз поздравил Андрея Васильевича и Николая Николаевича с высокими государственными наградами, пожелав здоровья, счастья и дальнейших успехов в работе на благо региона, - говорят в пресс-службе правительства региона.