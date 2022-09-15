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Общество15 сентября 2022 13:08

Прокурором Климовского района назначили Алексея Сургучева

С 2020-го он был заместителем прокурора Брянска
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Прокурором Климовского района назначили Алексея Сургучева. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор Российской Федерации. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Алексей Викторович родился в 1982 году в Брянске. В 2004-м он окончил Московский университет МВД РФ. Трудился на посту следователя при ЛОВД и в управления по контролю за оборотом наркотиков.

В 2008 году начал работу в прокуратуре. С 2020 года занимал должность заместителя прокурора Брянска. Классный чин – советник юстиции.