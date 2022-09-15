Центр коррекции слуха и речи "Чёткий слух" поздравляет с наступающим Днём города!

В честь праздника "Чёткий слух" дарит всем БЕСПЛАТНУЮ консультацию специалиста и тестирование слуха, а также СКИДКУ до 20% при покупке слухового аппарата!

Если вы задаетесь вопросом, где купить качественный слуховой аппарат в Брянске, то вы можете это сделать в центре коррекции слуха и речи "Четкий слух".

Фото: Центр коррекции слуха и речи "Четкий слух".

Для Вас здесь представлен широкий выбор слуховых аппаратов ведущих мировых производителей. Здесь можно приобрести слуховые аппараты с оптимальным соотношением цена-качество: от недорогих слуховых аппаратов до премиальных.

Профессиональный подбор, гарантия, выезд на дом! Верните четкий слух себе и близким!

Ждём вас по адресу : г. Брянск, пр-т. Ленина, 30 тел. (4832) 72-96-00; 8-915-533-89-51. Реклама. Скидка и акция действуют с 15.09.2022г. по 15.10.2022 г.на определённые модели слуховых аппаратов. Количество товаров ограничено. Товар сертифицирован.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.