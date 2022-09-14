В Брянске в память о Виталии Филине открыли мемориальную доску

Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.

В Брянске на здании школы № 42 в память о старшем сержанте Виталии Филине открыли мемориальную доску. Военнослужащий героически погиб 30 июня во время спецоперации на Украине при выполнении поставленной командованием задачи. Военнослужащего посмертно наградили орденом Мужества. Об этом сообщают в пресс-службе Брянского городского Совета.

Память бойца почтили родные и близкие, представители правительства Брянской области, Брянской областной Думы, городской и районной администраций, военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации, одноклассники, школьники, учителя, жители Брянска.

Старший сержант Виталий Филин родился 22 декабря 1986 года. Он окончил девять классов школы и поступил в Брянский строительный техникум. Во время службы в армии Виталий окончательно решил посвятить свою жизнь военному делу. Он совершил больше 400 прыжков с парашюта. Наш земляк с первых дней участвовал в спецоперации на Украине.

В памяти сослуживцев Виталий остался смелым, решительным, ответственным и надежным боевым товарищем. В адрес родителей сказали слова благодарности за воспитание такого доблестного защитника.

К мемориальной доске возложили цветы.