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Происшествия13 сентября 2022 14:33

В Брянске осудили женщину, которая передала взятку директору департамента сельского хозяйства

Она представляла коммерческую фирму из Москвы
Марина АНТОНОВА

В Брянске осудили женщину, которая передала взятку в 1,2 миллиона рублей директору департамента сельского хохяйства. Она представляла коммерческую фирму из Москвы. Организация должна была подготовить выставочную экспозицию для агропромышленной выставки.

В суде установили, что с октября 2021 по март 2022 года представитель фирмы передала директору взятку. За вознаграждение государственный контракт должны были заключить именно с этой фирмой.

Осужденная в ней уже не работает. Ее приговорили к штрафу в 1 миллион 180 тысяч рублей в доход государства, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. Приговор пока не встпуил в законную силу.

Уголовное дело на бывшего директора департамента еще рассматривают в суде.