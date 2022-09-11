В Брянске ищут водителя, который сбил женщину с ребенком

Фото: ОГИБДД по городу Брянску.

В Брянске полицейские ищут водителя, который на скутере сбил женщину с ребенком и скрылся. Ребенок не пострадал. Его мать, 40-летнюю женщину, госпитализировали с травмой головы.

Автоавария случилась около двух часов дня в субботу, 10 сентября, на улице Есенина в Володарском районе, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску. Неустановленный водитель мототранспортного средства серо-синего цвета двигался по двору от дома №18 на улице Есенина в сторону «Парка Поколений». Он сбил женщину, которая сошла с тротуара на проезжую часть. И уехал с места аварии.

По предварительной информации, водитель скутера передвигался с пассажиркой.

Если вы стали свидетелем аварии, сообщите в полицию.

Дежурная часть Госавтоинспекции города Брянска - 74-71-02, а также по телефону 8-953-291-09-01.