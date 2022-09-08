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Происшествия8 сентября 2022 11:28

В брянском Карачеве водитель мопеда врезался в КАМАЗ и погиб

На автомобилиста большегруза оставили административные протоколы
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В брянском Карачеве водитель мопеда врезался в КАМАЗ и погиб. ДТП произошло в среду,7 сентября, около 16.53 на улице 50 лет Октября. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 46-летний водитель автомобиля КАМАЗ ехал по второстепенной дороге. Он не уступил транспортному средству пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестка. Из-за этого КАМАЗ врезался в мопед «Альфа», которым управлял 62-летний мужчина.

- В ДТП водитель мопеда умер от полученных травм, - говорят в Госавтоинспекции. - С целью установления состояния опьянения у водителя мопеда произвели забор биологических объектов. А на водителя КАМАЗа составили административные протоколы за Управление транспортным средством без тахографа» и «Управление транспортным средством при наличии неисправностей».