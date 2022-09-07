Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В брянской Жуковке нашли живым пропавшего 10-летнего мальчика. Поиски счастливо завершились вечером в среду, 7 сентября, написали в группе поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск".

- Чужой беды не бывает, - пишут добровольцы. - И эта история тому подтверждение!

Четвероклассник накануне не вернулся домой из школы. На его поиски отправились следователи, полицейские, представители райадминистрации, волонтеры поисковых отрядов, учителя. Искали всю ночь, но ребенка не нашли.

На следующий день, 7 сентября, штаб поиска открыли к полудню в районной администрации. Искать ребенка помогали и местные жители. Мальчика нашли в лесу.