Жителя Климовского района осудили за истязание двух 13-летних детей

38-летнего жителя Климовского района осудили за истязание детей. Мужчину приговорили к 3 годам 4 месяцам колонии общего редима. 13-летних сына и дочь отправили в приют в Новозыбкове, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Дети находятся там с октября прошлого года.

В суде установили, что с 1 июня по 29 октября 2021 года отец не выполнял свои обязанности по воспитанию детей, жестоко обращался с ними. Он систематически избивал ребят. Насильственные действия причиняли физические и психические страдания несовершеннолетним.

Приговор отцу пока не вступил в законную силу.