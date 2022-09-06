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В Брянске увековечат память погибшего во время спецоперации на Украине Владислава Садыкова. В память о лейтенанте установят мемориальную доску на здании брянского лицея №1, где учился наш земляк. Об этом сообщают в пресс-службе Брянского городского Совета.

Владислав Садыков в 2015 году поступил в Рязанское воздушно-десантное краснознаменное училище. Служил в Ставрополе, в 247-м гвардейском десантно-штурмовом Кавказском казачьем полке ВДВ РФ.

Напомним, с Владимиром Садыковым в Брянске простились в 10 марта этого года. Военнослужащего похоронили на Центральном кладбище в Советского района.