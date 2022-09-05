Брянец в пьяной ссоре зарезал жену брата

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В брянском Климове 54-летний местный житель в пьяной ссоре зарезал жену брата. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по двум статьям «Убийство» и «Кража». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Бярнской области.

По версии следствия, в поселке Климово в ночь с 9 на 10 мая этого года фигурант выпивал с братом и его 42-летней супругой. Между обвиняемым и женщиной вспыхнула ссора. Она пыталась убежать, но мужчина догнал жену брата и ударил ножом в область сердца. От ранения она умерла на месте происшествия.

Во время следствия также выяснили, что двумя днями раньше он украл у женщины смартфон. Обвиняемый был ранее судим. Из мест лишения свободы вышел в 2015 году, отбыв наказание.

- Уголовное дело передали в Климовский районный суд, - говорят в прокуратуре. - За совершенное преступление фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.