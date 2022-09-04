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Общество4 сентября 2022 8:03

В Брянске умерла учитель русского языка лицея №1 Надежда Юдина

Она ушла из жизни 3 сентября
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Брянский городской лицей №1 имени А.С. Пушкина.

Фото: Брянский городской лицей №1 имени А.С. Пушкина.

В Брянске умерла учитель русского языка и литературы лицея №1 Надежда Юдина

Ее не стало 3 сентября. Об этом сообщают на официальном сайте образовательного учреждения.

. Надежда Васильевна – ветеран педагогическоог труда, отличник народного просвещения. Вся ее жизнь была связана со сферой образования. Много лет она щедро делилась своими знаниями с детьми и молодыми коллегами. Ее любили ученики, выпускники, родители. Педагог будет жить в их памяти.

Коллектив лицея выражает глубокие соболезнования родным и близким Надежды Юдиной.

- Светлая память о ней как о коллеге и друге навсегда останется в наших сердцах, - написали коллеги в некрологе на сайте лицея