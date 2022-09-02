С 4 сентября в западных районах Брянской области прогнозируют чрезвычайную пожароопасность. Метеорологическому явлению присвоили пятый класс опасности. Возможны природные пожары с переходом огня на жилые дома, хозяйственные постройки или предприятия, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Запрещается бросать в лесу горящие спички и окурки, разводить костры под низкими кронами или в густых зарослях, оставлять в лесу ветошь, пропитанную маслом или бензином, выжигать сухую траву, камыши, оставлять костер без присмотра в ветренную погоду, не тушить костер после ухода со стоянки.