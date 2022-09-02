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Происшествия2 сентября 2022 11:08

Под Брянском 90-летний водитель иномарки устроил ДТП

Пожилого автомобилиста госпитализировали
Марина АНТОНОВА
Фото: УГИБДД по Брянской области.

Фото: УГИБДД по Брянской области.

В Брянском районе 90-летний водитель автомобиля "Тойота Карина" устроил ДТП. Автоавраия произошла около половины одиннадцатого утра в четверг, 1 сентября, на 148-м километре дороги Орел-Смоленск, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Пожилой автомобилист выезжал с второстепенной дороги из деревни Кабаличи. Он не пропустил фуру "Вольво". 56-летний водитель большегруза направлялся со стороны Брянска в сторону Смоленска. Машины столкнулись.

У 90-летнего водителя диагностировали перелом основания черепа и множественные переломы ребер. Пострадавшего госпитализировали. У него взяли кровь на анализ на алкоголь.