Под Брянском 90-летний водитель иномарки устроил ДТП

Фото: УГИБДД по Брянской области.

В Брянском районе 90-летний водитель автомобиля "Тойота Карина" устроил ДТП. Автоавраия произошла около половины одиннадцатого утра в четверг, 1 сентября, на 148-м километре дороги Орел-Смоленск, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Пожилой автомобилист выезжал с второстепенной дороги из деревни Кабаличи. Он не пропустил фуру "Вольво". 56-летний водитель большегруза направлялся со стороны Брянска в сторону Смоленска. Машины столкнулись.

У 90-летнего водителя диагностировали перелом основания черепа и множественные переломы ребер. Пострадавшего госпитализировали. У него взяли кровь на анализ на алкоголь.