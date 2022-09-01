В Брянске руководителя компании-застройщика отправили в колонию за обман дольщиков

В Брянске учредителя и фактического руководителя компании-застройщика отправили на три года в колонию общего режима за обман дольщиков. Осужденный попытался обжаловать приговор, который вынесли 31 января 2022 года в Советском районном суде. Но вышестоящая инстанция оставила его без изменения. 1 сентября жалобу рассмотрели в Брянском областном суде, сообщают в пресс-службе прокуратуры.

В суде установили, что Юрий Банный, руководитель ООО «Брянскстройразвитие», использовал служебное положение и в 2014-2019 годах похитил деньги дольщиков. Таким образом не смогли достроить два дома - на улице Желябова и на улице Степной.

Потерпевшими признали 428 человек. Ущерб оценили в 130 миллионов рублей.