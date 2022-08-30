В Брянске полицейские поймали пьяного мотоциклиста

В Брянске полицейские поймали пьяного 41-летнего мотоциклиста. Подозрительного водителя заметили у озера в поселке Ходаринка около девяти часов вечера 27 августа.

Увидев экипаж ДПС, мотоциклист поспешил уехать. На требование остановиться он не отреагировал. Попытался скрыться от полиции в лесу.

Автоинспекторы нагнали гонщика недалеко от дома №54 по переулку Ковшовскому. Мотоциклист врезался в дерево. Водитель не пострадал, целым остался и мотоцикл.

- Водитель управлял мотоциклом без мотошлема, не имея права управления транспортным средством данной категории, - говорят в ОГИБДД по городу Брянску. - В люльке мотоцикла инспекторы ДПС заметили початую бутылку спиртного.

Мотоциклист выбежал из патрульного автомобиля, попытался скрыться в лесу, но был задержан. На него составили шесть административных протоколов.

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