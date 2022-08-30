Брянец напал на знакомого с охотничьим ножом

В Комаричском районе мужчина напал на знакомого с охотничьим ножом. Он стал фигурантом уголовных дел сразу по трем статьям : «Покушение на убийство», «Незаконное хранение взрывчатых веществ», «Незаконное изготовление боеприпасов». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что днем 22 марта этого года в деревне Лагеревка Комаричского района мужчина пришел во двор дома к знакомому. Он намеревался его убить и с этой целью ударил приятеля охотничьим ножом в область сердца и шеи. Злоумышленник предположил, что довел задуманное до конца, поспешил скрыться с места преступления. Несмотря на полученные раны, медикам удалось спасти жизнь потерпевшего.

Также выяснили, что фигурант незаконно хранил у себя в доме несколько десятков самовольно снаряженных патронов и две банки с порохом.

-Суд приговорил виновного к шести годам и восьми месяцам лишения свободы со штрафами в 32 тысячи рублей, - говорят в прокуратуре. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.