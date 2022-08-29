Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянском районе 42-летний мужчина угодил под колеса иномарки. ДТП произошло 28 августа около 10 часов вечера на восьмом километре дороги Брянск-Новозыбков- граница с республикой Белоруссия. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Хендай Туссан» ехал со стороны Почепа в направлении Брянска. Он сбил 42-летнего пешехода. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

- В ДТП пешеход получил ушиб головного мозга тяжелой степени, - говорят в Госавтоинспекции. – Пострадавшего госпитализировали. У него взяли на анализ кровь с целью установления состояния опьянения.