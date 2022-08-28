В Трубчевском районе в ДТП погиб водитель иномарки

В Трубчевском районе в ДТП погиб водитель автомобиля "Ниссан Патрол". Автоавария случилась в начале седьмого вечера в субботу, 27 августа, на 8-м километре дороги Кветунь-Витемля, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

54-летний водитель иномарки ехал в сторону деревни Кветунь. Он отвлекся от движения, по касательной столкнулся с автомобилем ВАЗ-2121. После этого иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево.

Водитель от полученных травм погиб на месте. У него взяли кровь на анализ на алкоголь. В момент аварии он не был пристегнут ремнем безопасности.