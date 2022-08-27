Брянская прокуратура признала складирование строительного мусора в овраге при ремонте Кургана незаконным

Фото: "Типичный Брянск".

Прокуратура в Брянске признала незаконным складирование строительного мусора в овраге при ремонте Кургана Бессмертия. На проблему обратили внимание горожане и пожаловались в природоохранное надзорное ведомство.

Оказалось, контракт на ремонт парка комитет ЖКХ горадминистрации заключил с Дорожным управлением. Но в проектно-сметной документации не было предусмотрено организации мест складирование строительных отходов. Не были заложены деньги на утилизацию отходов.

В итоге бордюры, старый асфальт выбросили в овраг в роще Соловьи, которая является памятником природы. Туда же отправились и порубочные остатки после санитарной обрезки деревьев.

В горадминистрации сообщали, что так уже делают не первый год. Строительным мусором укрепляют овраг у звезды на Кургане Бессмертия и у колеса обозрения. Его постоянно размывает после ливней.

- К административной ответственности привлекли директора МБУ «Дорожное управление» города Брянска и директора МАУК «Городское объединение парков культуры и отдыха», - говорят в прокуратуре. - Внесены представления об устранении нарушений в адрес указанных юридических лиц и главы Брянской городской администрации.