Об аэромонозе (краснухе) у рыб рассказывает ветеринарный врач Брянской испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ"

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

В естественной среде обитания рыбы существует огромное количество различных микроорганизмов: вирусы, бактерии, паразиты, микроскопические грибы. Обычно их патогенность невелика, или у рыбы развивается сопротивляемость к вызываемым ими заболеваниям. Болезни у рыб возникают в результате совокупного действия множества факторов. Кроме иммунитета особи большое значение имеют степень опасности и количество болезнетворных организмов, а также состояние окружающей среды (например, качество воды, температура, содержание кислорода и пр.).

Наиболее распространенным из бактериальных болезней рыб является аэромоноз карповых. В своё время заболевание регистрировалось и на территории Брянской области. О нём поговорим с главным ветеринарным врачом отдела бактериологии Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» Риммой Казачковой.

- Что из себя представляет аэромоноз (краснуха) у рыб?

Аэромоноз карпов (краснуха карпов, геморрагическая септицемия, инфекционная брюшная водянка) — инфекционная болезнь карповых рыб, характеризующаяся воспалением кожного покрова, очагами кровоизлияний, водянкой, ерошением чешуи, пучеглазием, гидратацией мышечной ткани и всех внутренних органов. Возбудитель - Aeromonas hydrophila. Аэромоноз встречается повсеместно и поражает все виды рыб. Более устойчивы к заражению караси, растительноядные рыбы. К болезни восприимчивы карпы, сазаны и их гибриды в возрасте от сеголетков до производителей.

- Какие основные пути инфицирования аэромонозом?

В водоемы возбудитель инфекции заносится с водой, больной рыбой, водоплавающей и рыбоядной птицей, а также орудиями лова, рыболовным инвентарем и тарой. Рыба заражается через поврежденную кожу и жабры, а также алиментарно. Возможна передача инфекции пиявками, паразитическими рачками-аргулюсами. Наибольшего распространения эпизоотия достигает в весенне-летний период, к осени она затухает, и болезнь принимает хроническое течение. Рыба, переболевшая аэромонозом, приобретает относительный иммунитет.

- Назовите формы течения аэромоноза карпов и характерные признаки заболевания.

Болезнь протекает остро, подостро и хронически. Острое течение, главным образом у двух- и трехлеток карпов, характеризуется геморрагическим воспалением отдельных участков или всего кожного покрова, развитием брюшной водянки, пучеглазием и ерошением чешуи. Больная рыба малоподвижна, держится у берегов близко к поверхности воды, слабо или совсем не реагирует на внешние раздражители. Затем у нее наступает расстройство координации движений, и рыба погибает в течение 2—4 недель. Характерный признак заболевания – образование на теле рыбы многочисленных геморрагий и язв с красным ободком.

- Какие меры применяются при обнаружении данного заболевания у карпов?

При возникновении аэромоноза на неблагополучные рыбоводческие хозяйства и естественные рыбохозяйственные водоемы накладывают карантин. Трупы погибших рыб вылавливают и зарывают в землю вдали от водоемов на глубину не менее 1,5 м с предварительным обеззараживанием 20%-ным раствором хлорной или негашеной извести. Больную живую рыбу вылавливают и подвергают технической утилизации. Ее можно использовать в проваренном виде в корм птице, свиньям, пушным зверям. Товарная рыба, не имеющая выраженных клинических и патологоанатомических изменений, допускается в реализацию через торговую сеть. Вывоз воды и рыбы из неблагополучного хозяйства в другие рыбоводные водоемы категорически запрещен.

- Какие советы по профилактике и лечению аэромоноза Вы можете дать?

Для лечения и профилактики бактериальных болезней широкое применение нашли нитрофураны, сульфамидные препараты и антибиотики. Однако, бесконтрольное использование их приводит к развитию устойчивости микроорганизмов. Подобное применение антибактериальных препаратов только ухудшает ситуацию. Поэтому необходимо правильно поставить диагноз, что невозможно без бактериологического исследования рыб с характерными проявлениями болезни (очаги кровоизлияний на коже). Если в лаборатории поставлен диагноз «аэромоноз», перед началом лечения необходимо определить чувствительность выделенных штаммов бактерий к антибиотикам и выбрать наиболее эффективные из них.

Собственникам прудовых хозяйств необходимо регулярно проводить осмотр внешнего вида и поведения рыб, чтобы вовремя заметить начало заболевания, провести диагностику и не допустить распространения болезни.

В Брянской испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" созданы все условия для качественного проведения бактериологических исследований. Лабораторные исследования проводят квалифицированные специалисты с использованием современных методик.