58-летнюю жительницу Новозыбковского района будут судить за организацию незаконной миграции. Завершили расследование уголовного дела, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

По версии следствия, злоумышленница охватывала все этапы процесса миграции. Сама подыскивала клиентов, желающих воспользоваться незаконными услугами, договаривалась с теми, кто поставит на учет и зарегистрирует приезжих, инструктировала, как вести себя с полицейскими, помогала составить и подавала необходимые документы.

От клиентов женщина получала регулярные выплаты.

- Фигурантке предъявлено обвинение по статьям «Организация незаконной миграции», «Фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства в жилом помещении в РФ» и «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ», - говорят в полиции. - Из уголовного дела выделены материалы в отношении пяти граждан, осуществлявших фиктивную постановку на учет и регистрацию на территории района.