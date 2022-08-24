В Брянске иностранца осудят за убийство и насильное удержание в комнате троих человек

В Брянске завершили расследование уголовного дела по обвинению 47-летнего гражданина иностранного государства, проживавшего в городе Брянске, в совершении убийства, покушении на убийство двух лиц, угрозе убийством и незаконном лишении свободы. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Расследованием установили, что вечером 22 января этого года обвиняемый находился в квартире своего знакомого по улице Медведева. В ссоре он ударил приятеля ножом в живот, в потом нанес два удара ножом в грудь и живот хозяину квартиры. Тот хотел остановить нападавшего.

Через некоторое время в квартиру зашли еще трое граждан иностранного государства. Они были общими знакомыми потерпевших и обвиняемого. Последний с ножом в руках, угрожая убийством, сказал пройти в одну из комнат, после чего отобрал у них мобильные телефоны и закрыл дверь помещения на ключ. В «плену» он держал их до утра 23 января.

- От полученного ранения первый потерпевший умер на месте, - говорят в Следственном Комитете. – Хозяину квартиры утром 23 января удалось сбежать и обратиться за помощью в больницу.

Уголовное дело обвиняемого направили в суд.