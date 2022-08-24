В Брянске за 9 млн рублей отремонтируют роддом областной больницы

Фото: ГТРК "Брянск".

В Брянске начали ремонтировать роддом Брянской областной больницы. На работы выделили около девяти миллионов рублей из областного бюджета, сообщает ГТРК "Брянск".

Строители заменят коммуникации, обновят палаты и другие помещения роддома. Медучреждение будет закрыто до октября 2022 года. Завершить ремонт планируют к 1 числу.

На время ремонта часть сотрудников перешла работать в другие медучреждения, остальные отправились в отпуск. Долгое время областной роддом использовали как коронавирусный госпиталь. Это не позволяло провести текущий ремонт и отдохнуть сотрудникам.