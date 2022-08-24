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Происшествия24 августа 2022 9:33

Житель Дятьковского района возле кафе избил двух молодых людей

Пострадавшие оказались в больнице
Марина АНТОНОВА

Жителя Дятьковского района задержали по подозрению в причинении тяжких телесных повреждений. После драки возле кафе 24-летний и 25-летний местных жители оказались в больнице.

Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска при поддержке бойцов Росгвардии, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. 25-летний молодой человек раньше уже имел проблемы с законом.

- При обыске в домовладении подозреваемого полицейские изъяли бейсбольную биту, а также предмет, похожий на пистолет системы «Наган», - говорят в полиции. - По изъятым предметам назначен ряд экспертиз.

Фигуранту предъявили обвинение по уголовному делу. И отправили его в СИЗО.