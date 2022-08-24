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Происшествия24 августа 2022 7:42

В Брянске в ДТП травмы получила годовалая девочка

У малышки оказалась сломана нога
Марина АНТОНОВА
Фото: ОГИБДД по городу Брянску.

Фото: ОГИБДД по городу Брянску.

В Брянске в ДТП травмы получила годовалая девочка. Родственники привезли ее сами в детскую областную больницу. У ребенка диагностировали перелом ноги. Девочку отпустили домой с назначением лечения. Медики сообщили об аварии в ГИБДД.

ДТП случилось 22 августа около половины седьмого вечера на улице Советской, сообщают в городской Госавтоинспекции. По предвариетльным данным, 25-летний водитель автомобиля ВАЗ-21124 ехал со стороны улицы Тютчева. Он не учел дистанцию и столкнулся с "Мерседесом Бенц", который двигался впереди. Это случилось перед круговым перекрестком. За рулем иномарки была 44-летняя женщина.

Пострадавшая девочка ехала в ВАЗе в дестком автокресле.