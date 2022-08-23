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Происшествия23 августа 2022 9:25

В Новозыбковском районе на пожаре погиб мужчина

Личность погибшего устанавливают
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Новозыбковком районе во время пожара погиб мужчина. Его личность устанавливают. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Сигнал о возгорании по адресу село Новые Бобовичи, улица Полевая на пульт оперативного дежурного регионального МЧС поступил 23 августа в 04.15. На место вызова выезжали расчеты ПСЧ-16 и ДПК Новые Бобовичи в составе трех отделений на пожарных автоцистернах. Установили, что горит жилой дом.

- В пять часов утра пожар локализовали, - говорят в чрезвычайном ведомстве. – В 06.03 полностью потушили. На тушении работали два пожарных ручных ствола и одно звено газодымозащитной службы. Причину возгорания устанавливают.