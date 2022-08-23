Фото: "Брянские новости".

В Брянске на сломанной карусели получил травмы трехлетний ребенок. Несчастье случилось возле дома №10 по улице Романа Брянского. Об этом сообщают «Брянские новости».

На карусели-вертушке нет одного из сидений. На его месте – металлическая опора. На карусели катались двое детей. Один мальчик стал вращать ее, а другой упал и ударился головой об острый треугольник.

Ребенок рассек лицо и губу. Мама мальчика сначала бросилась вызывать скорую,. Но потом побежала в ближайшую аптеку.