В брянских Клинцах работница ломбарда украла 1,1 миллиона рублей. 26 –летняя девушка стала фигуранткой уголовного дела по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, с 15 июня 2021 года по 10 мая этого года женщина работала менеджером в ломбарде. Она вносила в компьютерную программу ложные сведения и оформляла залоговые билеты на вымышленных лиц., якобы сдавших в ломбард дорого стоящую технику, заемные средства обращала в сою пользу. А чтобы скрыть хищения, она предоставляла в ломбард муляжи дорогостоящих телефонов или дешевую, бывшую в употреблении технику.

За данное преступление фигурантке грозит до 10 лет тюрьмы. Уголовное дело передали в Клинцовский городской суд.