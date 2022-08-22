Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Стародубском районе в ДТП с двумя легковушками ранена 9-летняя девочка. Автоавария произошла 21 августа около 23.15 на 151километре дороги Брянск-Новозыбков. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 40-летний водитель автомобиля ВАЗ-21120 ехал со стороны Брянска в сторону Новозыбкова. Он не учел дистанцию и врезался в двигавшийся впереди в попутном направлении автомобиль «КИА Спортейдж» под управлением 49-летнего водителя.

- В ДТП пострадал 9-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ-21120, - говорят в Госавтоинспекции. – девочка получила сотрясение головного мозга, ушибленную рану лба. Ей назначили лечение и отпустили домой. Пострадавшая ехала на заднем сиденье с правой стороны и не была пристегнута ремнем безопасности.