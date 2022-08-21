Фото: "Клинцы.Инфо".

В брянских Клинцах умерла старейший педагог Елена Тарасенко. Она ушла из жизни 19 августа в 93 года. Об этом сообщают «Клинцы.Инфо».

Елена Максимовна родилась 25 мая 1929 года в селе Великая Топаль Клинцовского района. У нее было тяжелое военное детство, женщина не понаслышке знала об ужасах военной оккупации, пережила голод, разруху в послевоенное время. Елена Максимова одна из пятерых детей в семье решила стать педагогом.

По окончании школы, поступила в Новозыбковский педагогический институт, который закончила с отличием. Ей довелось поработать школьным учителем в Сибири, затем в селе Великая Топаль. С 1959 года Елена Максимовна преподавала химию в Клинцовском текстильном техникуме. А в 1976 году ее назначили завучем техникума.

- Ученики и коллеги запомнили ее как прекрасного, порой строгого, но справедливого педагога, безупречно владеющего своим мастерством, спортсменку, активистку, участницу художественной самодеятельности (Елена Максимовна прекрасно пела), мудрого руководителя, которая смогла сплотить вокруг себя преподавателей-единомышленников, которые, как и она, самоотверженно служили общему делу, - написали в некрологе.

Педагог награждена дважды знаком "Отличия соцсоревнования текстильной и легкой промышленности", медалью "За доблестный труд", орденом Трудового Красного Знамени, как высшее признание ее заслуг перед Родиной, и еще многими грамотами и благодарственными письмами.

Прощание с Еленой Тарасенко пройдет 21 августа с 11-00 до 12-00 в Храме во имя Святого Благоверного князя Александра Невского.