Жителя Мглинского района на 7 лет отправили в колонию за семрть матери

51-летнего жителя Мглинского района на семь лет отправили в колонию строгого режима за то, что до смерти избил собственную мать. Адвокат пытался обжаловать приговор. Но Брянский областной суд оставил его без изменения.

В суде установили, что 22 января прошлого года в селе Нетяговка мужчина поссорился с 80-летней матерью и избил ее по голове, груди, шее, рукам и ногам. После этого он затащил мать на одеяле в дом и отправился спать. Через две недели пожилая женщина скончалась в больнице.

- Коллегия присяжных заседателей признала подсудимого виновным и заслуживающим снисхождения, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Осужденный взят под стражу в зале Мглинского районного суда, где вынесли приговор. Но адвокат обжаловал приговор в вышестоящей судебной инстанции.

19 августа 2022 года он вступил в силу.