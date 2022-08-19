В Брянске в Доме быта сгорел офис на 4-м этаже

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Брянске в Доме быта на проспекте Ленина сгорел офис на четвертом этаже. Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного МЧС вечером в четверг, 18 августа. На место выехали четыре пожарные машины, автолестница, дежурная смена службы пожаротушения.

Оказалось, горит офисное помещение на площади 20 квадратных метров.

- В 22.31 ликвидировали открытый огонь, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - На тушении работали два пожарных ручных ствола и два звена газодымозащитной службы.

К счастью, во время пожара никто не пострадал. Эксперты выяснят, почему загорелся офис.