В Брянске на улице Камозина зажгли новое освещение

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Бежицком районе Брянска на улице Камозина зажгли новое освещение. В темное время суток безопасность передвижения обеспечивают больше 50 светильников. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Работы на объекте проводят по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Ремонт идет на участке от улицы 3-го Интернационала до улицы Минской. Протяженность ремонтируемого участка – больше 700 метров. Здесь реконструировали ливневую канализацию. Подрядчик переложил 80 метров труб и установил восемь новых ливнеприемных колодцев. На Камозина убрали старое дорожное покрытие и укладывают новый асфальт. Всего заменят около 19 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Также обновляют тротуары и остановки общественного транспорта

Сейчас улица Камозина готова на 80%. В этом году по национальному проекту в Бежицколм районе в прядок приведут 11 дорог.