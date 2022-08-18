В Брянске на Площади Партизан временно погасили Вечный огонь

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Советском районе Брянска в четверг, 18 августа, из-за капитального ремонта временно погасили Вечный огонь. К мемориалу прекратят подачу газа, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Во время капитального ремонта подрядчик обновит тротуарную плитку, освещение. Также здесь проведут обследование и техническое обслуживание газового оборудования. Это необходимо для дальнейшей безопасной и бесперебойной работы Вечного огня.

Огонь вновь зажгут после завершения ремонта.