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Общество18 августа 2022 8:00

В Брянске на Площади Партизан временно погасили Вечный огонь

Здесь проводят капитальный ремонт
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Советском районе Брянска в четверг, 18 августа, из-за капитального ремонта временно погасили Вечный огонь. К мемориалу прекратят подачу газа, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Во время капитального ремонта подрядчик обновит тротуарную плитку, освещение. Также здесь проведут обследование и техническое обслуживание газового оборудования. Это необходимо для дальнейшей безопасной и бесперебойной работы Вечного огня.

Огонь вновь зажгут после завершения ремонта.