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Происшествия12 августа 2022 13:29

В Новозыбкове застрявшего на эстакаде для ремонта мальчика пришлось вызволять спасателям

Он не смог вытащить ногу из железной контрукции
Марина АНТОНОВА

В брянском городе Новозыбков застрявшего на эстакаде для ремонта 10-летнего мальчика пришлось вызволять спасателям. О ЧП сообщили в единую диспетчерскую службу города в четверг, 11 августа, в 17.48, сообщает "Новозыбков.SU".

У гаражей на улице Ломоносова за магазином "Веломотоспорт" ребята облюбовали для игры эстакаду для ремонта машин. У ребенка застряла в металлической конструкции нога.

- Чтобы извлечь ногу, пришлось применить гидравлический аварийно-спасательный инструмент, - говорят спасатели. - Это переносное оборудование с гидроприводом для извлечения пострадавших в чрезвычайных ситуаций.

Ребенка вызволили, его осмотрели медики. Здоровью мальчика ничего не угрожает. Его доставили домой.