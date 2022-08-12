В Новозыбкове застрявшего на эстакаде для ремонта мальчика пришлось вызволять спасателям

В брянском городе Новозыбков застрявшего на эстакаде для ремонта 10-летнего мальчика пришлось вызволять спасателям. О ЧП сообщили в единую диспетчерскую службу города в четверг, 11 августа, в 17.48, сообщает "Новозыбков.SU".

У гаражей на улице Ломоносова за магазином "Веломотоспорт" ребята облюбовали для игры эстакаду для ремонта машин. У ребенка застряла в металлической конструкции нога.

- Чтобы извлечь ногу, пришлось применить гидравлический аварийно-спасательный инструмент, - говорят спасатели. - Это переносное оборудование с гидроприводом для извлечения пострадавших в чрезвычайных ситуаций.

Ребенка вызволили, его осмотрели медики. Здоровью мальчика ничего не угрожает. Его доставили домой.