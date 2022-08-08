Жителя Новозыбкова, обманувшего 35 человек, отправили в колонию

58-летнего жителя Новозыбкова отправили в колонию за мошенничество. Вступил в законную силу приговор Выгоничского районного суда. Осужденный говорил, что не причастен к преступлениям. Апелляцию рассмотрели в Брянском областном суде.

Установлено, что брянец обманул 35 человек. Это жители Брянской, Орловской, Смоленской, Московской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей. От них он получил больше одного миллиона рублей.

В 2019-2020 годах мужчина размещал в сети объявления о продаже металлических гаражей и автомобилей. Он заключал с клиентами фиктивные договоры, используя паспортные данные и банковские карты посторонних.

Обманутые перечисляли деньги, после этого злоумышленник переставал выходить на связь.

Мужчину приговорили к трем годам десяти месяцам колонии общего режима.

- Приговор признали законным, обоснованным и справедливым, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.