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Происшествия8 августа 2022 9:48

Под Брянском пьяный 16-летний водитель без прав попал в ДТП

В больницу попал 18-летний пассажир иномарки
Марина АНТОНОВА
Фото: УГИБДД по Брянской области.

Фото: УГИБДД по Брянской области.

В Брянском районе в ДТП попал 16-летний подросток без прав. Он пьяным сел за руль автомобиля "Мерседес Бенц". Не справился с управлением, врезался в столб, машина перевернулась.

Автоавария случилась около двух часов ночи в понедельник, 8 августа, на 132-м километре трассы Орел-Смоленск, сообщают в УГИБДД по Брянской области. ДТП произошло в районе поворота в "Мегаполис-парк".

Юный автомобилист двигался со стороны Смоленска в сторону Брянска, врезался в столб.

Водителя после осмотра медики отпустили домой. 18-летнего пассажира иномарки госпитализировали.

- У 16-летнего водителя автомобиля установлено состояние алкогольного опьянения, - говорят в Госавтоинспекции. - Показания прибора составили 0,590 мг/л. По данному факту проводится проверка. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Родителям несовершеннолетнего грозит привлечение за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.