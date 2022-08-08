В Злынковском районе брянские и белорусские поисковики нашли потерявшегося мужчину

Фото: "Лиза Алерт" Брянск".

В Злынковском районе нашли живым потерявшегося 69-летнего пенсионера. На помощь брянским волонтерам выехали поисковики из Гомеля и Жлобина. Поиски удачно завершились вечером 7 августа.

Мужчина пропал 5 августа в деревне Сенное на границе с Белоруссией. Он нуждался в медицинской помощи.

- Мы обратились за помощью к нашим друзьям и коллегам из белорусского ПСО «Пульс», - пишут в группе поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск". - На место выехали два экипажа из Гомеля и Жлобина.