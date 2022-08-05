Житель Брянска случайно убил человека, вмешавшись в ссору супругов

21-летнего жителя Брянска подозревают в том, что он до смерти избил человека. Молодого человека арестовали, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. На него завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Трагедия случилась поздним вечером 1 августа во дворе дома на улице Брянского Фронта. Молодой человек стал свидетелем ссоры между супругами и решил вмешаться. Он ударил незнакомого мужчину кулаком и ногой по голове. Травмы оказались смертельными.

- Следователи осмотрели место происшествия, зафиксировали и изъяли следы совершения преступления, назначили необходимые судебные экспертизы, допросилиы свидетелей, - говорят в СКР. - Подозреваемому предъявили обвинение в гибели мужчины.