В Брянске строящуюся школу №72 сдадут с опозданием

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске новую школу №72, строящуюся на улице Романа Брянского не успевают сдать в срок - к 1 сентября. Подрядчик обещает закончить работы только к 30 октября, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Поэтому ребята начнут новый учебный год в других школах.

Новую школу начали строить в микрорайоне в сентябре 2020 года. На нее выделили 923 миллиона рублей.

В школу №72 уже записалось больше 700 учеников. Она рассчитана на 1225 мест. Приняли на работу и педагогический состав.