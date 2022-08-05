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Общество5 августа 2022 14:14

В Брянске строящуюся школу №72 сдадут с опозданием

Учебный год ребята начнут в других школах
Марина АНТОНОВА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске новую школу №72, строящуюся на улице Романа Брянского не успевают сдать в срок - к 1 сентября. Подрядчик обещает закончить работы только к 30 октября, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Поэтому ребята начнут новый учебный год в других школах.

Новую школу начали строить в микрорайоне в сентябре 2020 года. На нее выделили 923 миллиона рублей.

В школу №72 уже записалось больше 700 учеников. Она рассчитана на 1225 мест. Приняли на работу и педагогический состав.