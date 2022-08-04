В Брянске за мошенничество осудили четырех замдиректора лицея №27

В Брянске четырех работников лицея №27 в Фокинском районе осудили за мошенничество. Они занимали должности заместителей директора образовательного учреждения.

В суде установили, что в 2012-2020 годах в лицей фиктивно на работу были устроены 13 человек. На работу они не приходили, но заработную плату "метрвым душам" начисляли.

Деньги поделили между собой сотрудники лицея. Из бюджета за восемь лет похитили 3,6 миллиона рублей.

- С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновных к лишению свободы на сроки от 3 лет до 4 лет 6 месяцев со штрафом в размере от 200 тысяч рублей до 400 тыяч рублей, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Двум мужчинам отбывать наказание предстоит в исправительной колонии общего режима. Осужденным женщинам назначено наказание условно.

Всех четырех на три года лишили права занимать должности, связанные с хозяйственно-распределительной деятельностью в государственных и муниципальных учреждениях. Они должны вернуть деньги, которые похитили. Приговор не вступил в законную силу.

Уголовное дело в отношении директора лицея и по совместительству депутата горсовета Игоря Афонина выделили в отдельное производство. Сейчас его рассматривают в Фокинском районном суде.