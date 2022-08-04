В Дубровском районе 16-летний подросток на мопеде пострадал в ДТП

Фото: УГИБДД по Брянской области.

В Дубровском районе в ДТП пострадал 16-летний подросток на мопеде. Автоавария произошла около половины пятого вечера в среду, 3 августа, на 221-м километре дороги Орел-Смоленск, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Несовершеннолетний водитель мопеда "Мотоленд" выезжал с второстепенной дороги и не пропустил машину, которая двигалась по главной. За рулем иномарки была 45-летняя велосипедистка. Подросток был без шлема.

- В результате ДТП несовершеннолетний водитель с диагнозом закрытый перелом левой ключицы со смещением, закрытый перелом обеих костей левой голени в средней трети со смещением – госпитализирован, - говорят в Госавтоинспекции. - Родителям несовершеннолетнего грозит привлечение к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.